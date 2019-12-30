أزالت بلدية البلد الفرعية في محافظة جدة 38 مخالفة بنطاق فرعها، تنوعت ما بين بسطات وعربات عشوائية في عدد من المواقع المنتشرة على الطرق والأرصفة، وذلك ضمن عمليات تفتيشية واسعة بمساندة إدارة الرقابة التجارية وإدارة الضبط الميداني.

وأوضح رئيس بلدية البلد الفرعية المهندس باسل فلمبان أن الفرق التفتيشية التابعة للبلدية وبالتعاون مع الإدارات المختصة بالأمانة نفذت جولة على حيي الهنداوية والسبيل شملت «سوق اليمن» و«سوق الخيمة» حيث جرت إزالة 24 بسطة عشوائية ومصادرة 14 عربة للباعة الجائلين المخالفين.

وأشار فلمبان إلى أنه جرت مصادرة 18 طناً من المواد الغذائية، وعدداً من مستلزمات تجهيز الأطعمة المخالفة للاشتراطات الصحية، وتم تسليم بعض المواد الغذائية للجمعية الخيرية، وإتلاف المواد غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.