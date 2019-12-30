أوضح المتحدث باسم بلدية محافظة خميس مشيط بدر آل خويلد القرني، أنه تم إغلاق ومخالفة 105 منشآت صحية ومهنية، وإنذار 100 منشأة، خلال الجولات الميدانية التي نفذها مراقبو البلدية على 293 منشأة صحية ومهنية.

وأضاف أن البلديات الفرعية تمكنت من مصادرة 1619 كيلوغراما من اللحوم والفواكة والخضروات والمواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي، إضافة إلى الأغذية مجهولة المصدر، وأكثر من 47 لترا من زيوت القلي التالفة والمعاد ستخدامها، فيما تم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين.

وتمثلت المخالفات في تدني مستوى النظافة العامة، وسوء حفظ وتخزين المواد الغذائية، وبيع منتجات غذائية تالفة أو مجهولة المصدر، إضافة إلى عدم وجود أو تجديد التراخيص البلدية اللازمة والشهادات الصحية لدى بعض العاملين وذلك تفعيلاً لـ«حملة الرقابة البلدية».