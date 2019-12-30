بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، لرئيس الصومال الفيدرالية محمد عبدالله فرماجو في ضحايا التفجير الذي وقع في العاصمة مقديشو.وقال الملك سلمان: «تلقينا ببالغ الألم والحزن نبأ التفجير الذي وقع في العاصمة مقديشو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي، لنشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، مؤكدين وقوف المملكة العربية السعودية مع الصومال الفيدرالية وشعبها الشقيق، ومعربين لكم ولأسر المتوفين ولشعب الصومال الفيدرالية الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، سائلين الله أن يجنب بلادكم وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه، إنا لله وإنا إليه راجعون».كما بعث خادم الحرمين الشريفين، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، في ضحايا حادث السير الذي وقع في محافظة بورسعيد.وقال الملك سلمان: علمنا بنبأ حادث السير الذي وقع في محافظة بورسعيد، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية مصر العربية من كل سوء ومكروه.من ناحية أخرى، استقبل خادم الحرمين الشريفين، أمس (الأحد)، سفيري المملكة المتحدة سايمون كوليس، وإيطاليا لوكا فيراري، -كلا على حدة- اللذين ودعا الملك المفدى بمناسبة انتهاء فترة عملهما سفيرين لبلادهما لدى المملكة.حضر الاستقبال، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.