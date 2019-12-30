بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، لرئيس الصومال الفيدرالية محمد عبدالله فرماجو في ضحايا التفجير الذي وقع في العاصمة مقديشو.وقال ولي العهد: «علمت ببالغ الحزن بنبأ التفجير الذي وقع في العاصمة مقديشو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أدين واستنكر هذا العمل الإجرامي الجبان، لأبعث لفخامتكم ولشعب الصومال الفيدرالية الشقيق ولأسر المتوفين أحر التعازي والمواساة، سائلاً المولى القدير أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب».كما بعث ولي العهد، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، في ضحايا حادث السير الذي وقع في محافظة بورسعيد. وقال الأمير محمد بن سلمان: تلقيت نبأ حادث السير الذي وقع في محافظة بورسعيد، وما خلفه من وفيات وإصابات، وأعرب لكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين.