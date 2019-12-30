حددت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، هوية القطع الأثرية التي تم العثور عليها بجوار مقبرة المعلاة الأثرية بمكة المكرمة أثناء عمل إحدى الشركات في الموقع، مؤكدة أنها شواهد قبور أثرية مكتوبة بالخط الإسلامي، وكسر من الفخار، جميعها يعود إلى الفترة الإسلامية المبكرة.وأوضح المدير العام للتسجيل وحماية الآثار في قطاع التراث الوطني بالهيئة الدكتور نايف القنور، أنه يجري حاليا تسليم القطع للهيئة ليقوم المتخصصون في قطاع الآثار بالكشف عليها ودراستها بشكل أعمق. وبين أن فريقا مختصا من الهيئة سيتابع أعمال الحفر في الموقع بشكل يومي تحسبًا لظهور أي معالم أو قطع أثرية، بالتنسيق المباشر مع أمانة العاصمة المقدسة والشركة المنفذة، معرباً عن شكره للمسؤولين في الجهتين على تعاونهم مع الهيئة.وكانت أمانة العاصمة المقدسة أعلنت عبر موقعها الرسمي أمس الأول (السبت)، أنه خلال قيام مقاول الحفر والتجهيز، بمهام عمله لمشروع مواقف السيارات الذكية الجديد، المجاور لمقابر المعلاة التاريخية، عثرت على قطع أثرية، إذ تم التنسيق مع فرع هيئة السياحة بالعاصمة المقدسة لمباشرة الموقع وتسلم القطع والإشراف على المراحل القادمة من أعمال الحفر.