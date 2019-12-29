تفقد أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمس (الأحد)، الهدا والشفا والشريط السياحي بالطائف، جوّاً، واستمع لشرح عن طبيعة المنطقة.عقب ذلك وقف ميدانيا على المقومات الطبيعية والزراعية في الشفا والهدا والشريط السياحي، واطلع على ما تمتلكه من ميزات نسبية.كما زار الأمير بدر بن سلطان، المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد بن ناصر الشثري في منزله بالطائف.