وقف أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، على آخر الاستعدادات للواجهة البحرية بالحريضة، التي سيتم تدشينها من قبل أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز يوم الخميس القادم، وسط فعاليات متنوعة تستمر إلى 15 يناير 2020.

وشاهد الحميدي الأعمال التي تم الانتهاء منها، وسير العمل الجاري تنفيذه، استعدادا لتلبية حاجات زوار الواجهة البحرية الواعدة باستقبالهم بالطابع المرجو منها، وبما يواكب التطلعات وفق طموحات أمير المنطقة الذي يتابع المشروع عن كثب وباهتمام شخصي منه.

وقد نفذت أمانة منطقة عسير هذا المشروع البحري الأضخم على مستوى المنطقة بمساحة تزيد على 2.4 مليون متر مربع على شاطئ الحريضة المطل على ساحل البحر الأحمر.

من جهة أخرى، وقفت اللجان المنظمة لافتتاح الواجهة على الاستعدادات لإنجاح الفعاليات، مؤكدة انتهاء كافة الاستعدادات والتحضيرات لهذه المناسبة، موضحة الحرص على ضرورة شمول الاستعدادات على كافة المعاني التي تعكس جمالية المنطقة الطبيعية.