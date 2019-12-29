يستمر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية والجهات ذات العلاقة في الأردن، بتوزيع المساعدات الإيوائية الممثلة بأطقم الأواني المنزلية وملحقات المائدة، على الأشقاء السوريين في الأردن، حيث بلغ عدد المستفيدين من التوزيعات 813 أسرة بواقع 4832 فرداً في محافظة المفرق الأردنية.

وأوضح المدير الإقليمي الدكتور بدر السمحان أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يقدم المساعدات الإغاثية التي يحتاجها الأشقاء السوريون، من خلال دراسات ميدانية لتوفير المتطلبات التي تحتاجها الأسر السورية وتلبي متطلباتهم اليومية لينعموا بحياة جيدة.

وأكد السمحان أن سلسلة التوزيعات التي يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة تأتي في إطار السعي الدائم من المركز لتلبية مختلف حاجات الأشقاء اللاجئين السوريين بهدف تخفيف بعض من معاناتهم خلال الأزمة التي يمرون بها.

من جانبهم، عبر عدد من الأشقاء السوريين المستفيدين من الخدمات الإغاثية التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عن شكرهم وعميق امتنانهم نظير جودة الخدمات الإغاثية التي تقدّم لهم على مدار العام، داعين الله أن يحفظ المملكة العربية السعودية وحكومتها الرشيدة وشعبها من كل سوء ومكروه.