صرح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهماتها فقد تم خلال أيام الخميس والجمعة والسبت الماضية القبض على (38) متهماً في قضايا تحرش مختلفة.

وأوضح المتحدث أن القبض جاء بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم تحرش من البلاغات والمعلومات التي تقدم بها عدد من المواطنين والمقيمين، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

كما صرح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري بأنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهماتها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم (444) بتاريخ 1440/8/4، فقد جرى خلال أيام الخميس والجمعة والسبت الماضية ضبط (60) مخالفاً، (23) رجلاً و(37) امرأة، وشملت مخالفاتهم ارتداء ملابس غير لائقة في أماكن عامة، وتم إيقاع العقوبات المقرر بحقهم.