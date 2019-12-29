أصدرت المحكمة الجزائية في الرياض، اليوم (الأحد)، حكما ابتدائيا بقتل مرتكب الهجوم الإرهابي على فرقة استعراضية في الرياض، خلال إحدى الفعاليات ضمن «موسم الرياض»، وسجن المتهم الثاني 12 عاما و6 أشهر.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد عقدت جلستها الأولى في القضية منتصف الشهر الجاري، التي كشفت انتماء المتهم الأول لتنظيم إرهابي وتستر شريكه على جريمته، في الوقت الذي وفرت فيه وزارة العدل محاميا للترافع عن الاثنين.

وكشفت المحكمة أن المتهم الثاني متسلل من جنسية يمنية والآخر مقيم من ذات الجنسية، وتم إيقاف منفذ العملية بعد هجومه على الفقرة الاستعراضية التي أقيمت بحديقة الملك عبدالله بالملز، وأفضت التحقيقات مع الثاني إلى تستره على شريكه.

وتورط المتهم الأول في الانتماء إلى تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن وتنفيذ الهجوم الإرهابي المسلح بآلة حادة على فرقة استعراضية بموسم الرياض، وطعن أفراد الفرقة وجرح أحد حراس الأمن، وترويع الناس، وإحداث فوضى ورعب بين الحضور ومحاولته إرغام الجهات المعنية على الامتناع عن القيام بأعمال الترفيه، وتحريض آخرين للقيام بأعمال إرهابية ضد الفعاليات بتكليف من أحد قادة تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن، وتخطيطه ورصده ومتابعته مسبقا لفعاليات موسم الرياض.

كما ثبت تورط المتهم الأول في الاشتراك مع تنظيم القاعدة في القتال المجرم والمعاقب عليه، وارتكابه جرائم معاقب عليها بموجب نظام مكافحة الإرهاب وتمويله، وحمله للسلاح الأبيض لتنفيذ جريمة إرهابية، ومن التهم أيضا إعداده وإرساله وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تصوير نفسه ملثما وهو يلقي قصيدة تتضمن تحريضا ضد هيئة الترفيه وإرساله لآخرين عبر برنامج تطبيق «واتساب».

كما أظهرت المحاكمة تورط المتهم الثاني في التستر على الأول ما أدى لطعن وإصابة مجموعة من أعضاء الفرقة المشاركة في العرض، فضلا عن تستره على الجريمة التي خطط لها شريكه بالهجوم على جهاز صرف آلي تابع لأحد البنوك ونهب الأموال وإرسالها لتنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن، كما تستر على انضمام الأول لكيان إرهابي وعلمه بشروعه بتنفيذ جريمة إرهابية وعدم إبلاغ السلطات، ومن الاتهامات أيضا ترويج عملة مزيفة في المملكة إلى جانب النصب والاحتيال وشراء سلاح رشاش بمبلغ 2500 ريال مزيفة والدخول إلى البلاد بطريقة غير نظامية.