شدد رئيس بلدية محافظة القريات المهندس سميحان بن محمد الشمري، على المقاولين المنفذين لمشاريع البلدية، ضرورة الانتهاء منها وفق الموعد المحدد ومعايير الجودة، مؤكداً أنه لا تهاون مع المقصرين أو المتعثرين وستتم محاسبتهم وفق الأنظمة والتعليمات.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده المهندس الشمري مع رؤساء الأقسام في البلدية، إذ ثمن الجهود التي بذلتها البلدية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، حيث استعرض الجداول الزمنية المقدمة عن عملية سير أداء البلدية ومناقشة المتأخر منها لمعرفة الصعوبات والمعوقات وذلك لتجاوزها والتأكيد على توحيد الجهود والعمل بشكل تكاملي منظم.

وناقش المهندس الشمري خلال الاجتماع جملة من المواضيع المتعلقة بالمشاريع والمبادرات، وشدد على أنه لن يكون هناك أي تهاون مع أي موظف، وستتم محاسبة المقصر أو غير المنجز، فيما سيتم إجراء عرض شهري عن إنجازات كل إدارة بالبلدية وعرضها للمجتمع من باب الشفافية والوضوح وفق توجيهات أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، حيث يتم تسجيل الملاحظات ومناقشتها لحلها فوراً أو طرح أفكار جديدة لمعالجتها.

ودعا المهندس الشمري، منسوبي البلدية إلى مضاعفة الجهد خدمة للوطن والمواطن في ظل ما توفره حكومة خادم الحرمين الشريفين من دعم لا محدود لرفاهية المواطن، وفي ظل رؤية المملكة 2030 التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مقدماً شكره وتقديره للأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز على متابعته الدائمة والمباشرة وتوجيهاته لأعمال بلدية القريات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، كما قدم شكره لأمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان لتوجيهاته ودعمه غير المحدود.