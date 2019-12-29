استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم (الأحد)، سفير جمهورية إيطاليا لوكا فيراري، الذي ودع خادم الحرمين الشريفين بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.

كما استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، سفير المملكة المتحدة سايمون كوليس، الذي ودع خادم الحرمين الشريفين بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.

حضر الاستقبالين، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.