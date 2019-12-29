أظهرت نتائج مسح رسمي نفذته الهيئة العامة للإحصاء، أخيرا، أن 99.6% من الفتيات الموظفات لا يهتممن بفكرة الادخار بغرض الزواج، إذ انحصرت نسبة المؤيدات لهذا البند في 0.4%، في وقت أيده 34.82% من الذكور، بينما لم يتجاوز معدل التأييد من الجنسين 28.38%.ووفق «مسح تنمية الشباب السعودي لعام 2019»، فإن النسبة الأكبر للأسباب الرئيسية للادخار جاءت للجنسين تحسبا لأي طارئ (39.69%)، لكن تفوقت في ذلك الإناث بنسبة 58.80%، فيما انحصرت للذكور في 35.28%.كما تفوقت النساء في التصويت على الادخار لغرض «أسباب أخرى» بنسبة 33.53% من الإناث، والتي صوت لها الذكور بنسبة 10.51%، فيما بلغ المعدل المشترك للجنسين لهذا السبب 14.82%.لكن الذكور تفوقوا في سبب الادخار بغرض السكن بنسبة 19.38%، فيما صوتت لها النساء بنسبة 7.27%، وبلغ المعدل للجنسين على ذات السبب 17.11%.ووفق نتائج المسح فإن نسبة الشباب المشتغلين الراضين عن عملهم الحالي بشكل تام بلغت (23.54%)، ولم يواجه 54.12% من الشباب المشتغلين أي صعوبات أثناء العمل (الحالي أو السابق)، في حين بلغت نسبتهم حسب الجنس (54.67 % من الذكور مقابل 51.47 % من الإناث)، مقابل 45.88% واجهوا صعوبات أثناء العمل.وجاءت أسباب الصعوبات، بحسب المسح الذي أصدرته الهيئة العامة للإحصاء، بسبب «انخفاض الراتب» بنسبة 19.31% في حين بلغت نسبتهم حسب الجنس (18.86 % من الذكور مقابل 21.49 % من الإناث)، و«ضغط وطول ساعات العمل» بنسبة 10.04% في حين بلغت نسبتهم حسب الجنس (8.94% من الذكور مقابل 15.34% من الإناث)، «العمل في مدينة بعيدة» بنسبة 5.25% في حين بلغت نسبتهم حسب الجنس (5.86% من الذكورمقابل 2.29 % من الإناث)، «طول وقت الوصول إلى العمل لزحمة الطريق أو بعد المسافة» بنسبة 3.90% في حين بلغت نسبتهم حسب الجنس (4.25 % من الذكور مقابل 2.25 % من الإناث) «صعوبة الحصول على إجازة» بنسبة 2.93% في حين بلغت نسبتهم حسب الجنس (3.09% من الذكور مقابل 2.16% من الإناث)، «معاملة غيرمناسبة من الرؤساء» بنسبة 2.52% في حين بلغت نسبتهم حسب الجنس (2.26% من الذكورمقابل 3.78% من الإناث).ويهدف مسح «تنمية الشباب السعودي» والذي تم تنفيذه خلال الربع الثاني من عام 2019 إلى توفير العديد من المؤشرات المهمة حول واقع الشباب في النواحي الاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية، وإبراز القضايا والتحديات التي تواجه الشباب، وإتاحة الفرصة للتعرف على احتياجاتهم، واستخراج العديد من المؤشرات والمقاييس.في ما يتعلق بوجود القيم المجتمعية (بأنواعها) في المجتمع، أقر الشباب بوجودها، إذ صوت على وجود «إحساس الفرد بالمسؤولية» نسبة 98.55%، «العمل الجاد» 98.12%، «التسامح» 98.26%، «الإتقان» 97.46%، «تقنين الإنفاق» 89.22%، «الالتزام بالأنظمة» 94.64%، «العدالة» 97.95%، «الوسطية» 97.42%، «العزيمة والمثابرة» 98.41%، فيما صوت على وجود «الشفافية» 92.64%. وأظهرت نتائج المسح أن نسبة السكان السعوديين للفئة العمرية (15-34) سنة بلغت (36.70%) من إجمالي عدد السكان، فيما بلغت نسبة الذكور (51.03%)، ونسبة الإناث (48.97%).