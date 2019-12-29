غرمت وزارة البيئة والمياه والزراعة، 29 مخالفاً لنظامي الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان، بمبالغ تصل إلى 1729000 ريال.وأوضحت الوزارة أن أبرز المخالفات المسجلة تضمنت عدم تطبيق المواصفات القياسية السعودية على المنتجات الحيوانية المحلية، وبيع منتجات حيوانية غير آمنة للاستهلاك البشري، ونقل حيوانات بين المناطق دون الحصول على الشهادة الصحية لذلك حسب المتبع، إضافة إلى مخالفات تتعلق بالتراخيص، ومخالفات صحية داخل تلك المنشآت، والإساءة للحيوانات بعدم توفير البيئة المناسبة لها.وأشارت إلى أن المخالفات توزعت على عدد من المناطق، حيث جاءت منطقة مكة المكرمة أولاً في رصد المخالفات بعدد 16 مخالفة، تلتها منطقة الرياض بـ 7 مخالفات، ومنطقة تبوك بمخالفتين، ومن ثم مناطق جازان، عسير، المدينة المنورة، حائل بمخالفة واحدة لكل منها.وأشادت الوزارة بالمراقبين البيطريين في فروع الوزارة ومكاتبها في المناطق، إضافة إلى جميع من تعاون في الوزارة بالإبلاغ عن المخالفات وخاصة في ما يتعلق بالإساءة للحيوان، داعية ملاك المشاريع والقائمين عليها إلى التعاون مع مراقبي الوزارة والتقيد بالأنظمة والتعليمات التي تصدرها الوزارة، التي تهدف إلى تنظيم عمل مشاريع الثروة الحيوانية وحماية المجتمع من أخطارها وتعزيز قيم الرفق بالحيوان والاهتمام بحقوقه في المملكة.وأكدت أنها لن تتوانى في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة المشار إليها أعلاه على أي شخص تثبت مخالفته إياها، داعية إلى الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الهاتف المجاني 8002470000.