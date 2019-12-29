تعتزم اللجنة الفنية للاعتماد العسكري، في المرحلة القادمة، العمل على ربط مؤهلات التعليم والتدريب العسكري بالإطار السعودي للمؤهلات، وتقديم مزيد من التدريب والدعم لمؤسسات التعليم والتدريب العسكري بما يتناسب مع طبيعة المرحلة القادمة من العمل، والبدء في التطبيق الفعلي لنظام ضمان الجودة والاعتماد العسكري والعمل على منح بعض مؤسسات التعليم والتدريب العسكري وبرامجها الاعتماد الأكاديمي العسكري.وأعلن المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي الدكتور سهيل باجمّال، خلال الاجتماع الثامن للجنة الفنية، الذي عُقِد أمس الأول بمقر الهيئة في مدينة الرياض، برئاسة رئيس اللجنة رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، عن المرحلتين الأولى والثانية حسب الخطة الزمنية لكل لجنة.فيما أشار زمان إلى أن اللجنة أمام مرحلة جديدة من المشروع لتقديم الدعم والمساندة، والإسهام في تعزيز جودة التعليم والتدريب العسكري.ويتضمن المشروع 4 مراحل، إذ شملت المرحلة الأولى بناء نظام ضمان الجودة والاعتماد في مؤسسات التعليم والتدريب العسكري، وأما المرحلة الثانية فاشتملت على التطبيق التجريبي، بينما ستشمل المرحلة الثالثة التعريف بالنظام وتطبيقه، وفي المرحلة الرابعة بدء عمليات الاعتماد ومنح الاعتماد لمؤسسات التعليم والتدريب العسكري وبرامجها. واستعرض الاجتماع أعمال اللجان الفرعية التي انبثقت من اللجنة الفنية وهي لجنة المعايير، ولجنة الدراسات والبحوث، ولجنة التدريب والتأهيل، ولجنة التقويم والاعتماد، وروعي في تشكيل اللجان تمثيل القطاعات العسكرية المختلفة في كل لجنة، والاستفادة من الخبرات والكوادر الوطنية المؤهلة في هذا الجانب سواءً من داخل الهيئة أو من مؤسسات التعليم والتدريب العسكري.ووفق العرض المقدم خلال الاجتماع فإن لجنة المعايير وضعت قواعد ومعايير وشروط الاعتماد الأكاديمي العسكري لمؤسسات التعليم والتدريب العسكري وبرامجها.كما قامت اللجنة الفرعية للدراسات والبحوث بدراسة الممارسات والتجارب الدولية في مجال اعتماد مؤسسات التعليم والتدريب العسكري، وحصر البرامج والمؤهلات التي تقدمها مؤسسات التعليم والتدريب العسكري، ودراسة الممارسات في أنظمة ضمان الجودة الداخلية في بعض الجامعات السعودية والكليات العسكرية والاستفادة منها في إعداد دليل إرشادي للتأسيس لأنظمة ضمان الجودة في مؤسسات التعليم والتدريب العسكري.قامت اللجنة الفرعية للتدريب والتأهيل بمهام نشر ثقافة الجودة في مؤسسات التعليم والتدريب العسكري وتقديم برامج التدريب اللازمة، وتقديم عدد من البرامج التدريبية وورش العمل، والتي استفاد منها (369) متدرباً من جميع القطاعات العسكرية. كما تم التطبيق التجريبي على 9 مؤسسات تعليم وتدريب عسكرية، للتأكد من مناسبة النظام والتعريف به، والمساعدة في تطبيقه، على أساس موضوعي وواقعي تنطلق منه المؤسسات في وضع استراتيجياتها وخططها المستقبلية لتحسين الجودة.وفي المرحلة المستقبلية ستعمل اللجنة على تقديم مزيد من التدريب والدعم لمؤسسات التعليم والتدريب العسكري لتحقيق متطلبات الجودة، والعمل على استكمال الأعمال الموكلة إليها، منها القيام بزيارات تقويم أولية للمؤسسات الراغبة بذلك؛ وتسكين مؤهلات التعليم والتدريب العسكري في مستويات الإطار السعودي للمؤهلات؛ والبدء في عمليات التقويم والاعتماد للمؤسسات والبرامج العسكرية الجاهزة وإصدار شهادات الاعتماد لتلك المؤسسات.