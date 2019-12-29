مددت الهيئة العامة للغذاء والدواء مهلة التكامل مع نظام «رصد» الخاص بالتتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية حتى 31 مارس القادم، مشددة على ضرورة تطبيق مبدأ تجميع الشحنات (Aggregation)، ومؤكدة على ضرورة الالتزام خلال المهلة بجميع العمليات التي تتم على عبوة الدواء من خلال النظام. وأكدت إلزامية التسجيل في نظام «رصد»، واستخدامه للإبلاغ عن العمليات بواسطة جميع الجهات التي لها علاقة بعمليات الدواء (تصنيع، استيراد، تخزين، توزيع، وبيع أو استهلاك) منذ تاريخ 7/1/2019، مشيرة إلى ضرورة استكمال التكامل مع نظام رصد قبل التاريخ المشار له أعلاه.