أنقذت دوريات حرس الحدود البحرية بحاراً أوكراني الجنسية تعرض لوعكة صحية على متن سفينة كانت متجهة من السويس المصرية إلى بنغلاديش، إذ تم نقله إلى المستشفى.وأوضح المتحدث باسم حرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني لـ«عكاظ»، أن غرفة القيادة والسيطرة بالمنطقة تلقت مساء (الجمعة) بلاغاً من برج المراقبة بميناء ينبع التجاري عن وجود إشارة استغاثة من السفينة، تُفيد بوجود بحار أوكراني الجنسية تعرض لوعكة صحية، ويحتاج إنقاذه وإيصاله إلى المستشفى.وأضاف المقدم القريني أنه على الفور تم تمرير البلاغ إلى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة JMRCC، وتوجيه إحدى الدوريات البحرية بالتوجه لموقع السفينة في حدود منطقة عمليات المنطقة، وتم إنزال المريض ونقله إلى ميناء ينبع التجاري، ومن ثم نقله إلى مستشفى ينبع العام بواسطة إسعاف حرس الحدود، ليتلقى العلاج الكامل، ويغادر المستشفى وهو بصحة جيدة بعد تلقيه العلاج اللازم.