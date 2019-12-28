وصل أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز إلى الطائف ليباشر غدا (الأحد) أعماله في مكتبه بالمحافظة لمدة أسبوع.وكان في استقباله عدد من الأمراء والمسؤولين المدنيين والعسكريين.وكانت إمارة منطقة مكة المكرمة أعلنت صدور توجيه أمير المنطقة بالنيابة بتأسيس مكتبين له في محافظتي الطائف والقنفذة، يؤدي فيهما مهمات عمله بصفة دورية؛ بهدف التسهيل على أهالي المحافظات الشرقية والساحلية بالمنطقة، وتلمّس حاجاتهم بشكل مباشر، والوقوف عن كثب على سير العمل في مشاريع التنمية.