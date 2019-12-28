وجه محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، الجهات المعنية بالبدء في الاستعدادات التحضيرية لمهرجان الورد الطائفي في نسخته الـ16 وستكون انطلاقته في متنزه الردف.

‏⁧‫وأعلن أمين الطائف‬⁩ محمد بن هميل، البدء بوضع الخطط والاستعدادات لإقامة المهرجان حيث تعتزم ⁧‫أمانة‬⁩ محافظة ⁧‫الطائف‬⁩ إقامته خلال الفترة القادمة.

ويأتي ذلك في وقت أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة العام الماضي سعيها لرفع إنتاج الورد الطائفي من 500 مليون وردة سنوياً إلى ملياري وردة سنويا، في إطار برنامج التنمية الريفية المستدامة، الذي بدأته الوزارة، ويسعى إلى تنمية زراعة الورد واستثماره في صناعات تحويلية.

يذكر أن إجمالي زوار مهرجان الورد في نسخته السابقة الـ15 بلغ 81 ألفا، 78% منهم حضروا أكثر من مرة بحسب إحصاءات هيئة السياحة والتراث الوطني، التي اشتملت كذلك على أن أغلب الزوار من داخل منطقة مكة المكرمة بنسبة 57%، فيما سيطرت النسبة الأكبر من الزوار للشباب والشابات ما بين 25 و35 عاماً، بنسبة بلغت 68%.