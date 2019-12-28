يفتح قصر القشلة الأثري والتاريخي اليوم (السبت)، أبوابه في منطقة حائل التاريخية وسط حائل؛ لاستقبال زوار فعاليات موسم حائل 2019.

وكشف مدير المركز الإعلامي في موسم حائل صالح العنزي أن «قصر القشلة» سيفتح أبوابه للزوار من الساعة 3:00 مساءً حتى الساعة 9:00 مساءً طيلة أيام الأسبوع، ومن الساعة 4:00 مساءً حتى الساعة 9:00 مساءً أيام العطلة الدراسية وإجازة نهاية الأسبوع، سيتمتع خلالها الزوار بأكثر من 14 فعالية متنوعة تشمل «مسرح الفنون الموسيقية المتنوعة» الذي سيحتضن عرض فرق موسيقية متنوعة وعزفا على العديد من الآلات، والعرضة السعودية خلال إجازة نهاية الأسبوع.

وقال: «هناك فعاليات يومية مثل الرسم على الرمل، والعزف على الآلات النادرة، والعروض الضوئية، وعروض ثلاثية الأبعاد، إضافة إلى مشاركة أكثر من 50 أسرة منتجة تعرض العديد من منتجاتها المتنوعة من أكلات شعبية وحرف يدوية ومواهب حائلية، وركن لمعرض الصور المتنوعة من طبيعة وتراث حائل».

وأضاف مدير المركز الإعلامي لـ«موسم حائل»: «هناك ورش عمل تعليمية للصغار والكبار للحرف اليدوية»، مشيراً إلى أنه تم تشغيل أكثر من 40 غرفة في قصر القشلة الأثري وجهزت إحدى الغرف كعيادة طبية للزوار، لافتاً النظر إلى وجود 220 موظفاً سيكونون بخدمة الزوار في الفعاليات داخل أسوار القصر بشكل يومي طيلة أيام الموسم.

ودعا العنزي الزوار والسياح إلى زيارة قصر القشلة والاستمتاع بحضارة البناء والعمارة السعودية القديمة والفعاليات المصاحبة.