شددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، على أن أي أخبار تخص الأحوال المدنية يعلن عنها بشكل رسمي في الموقع الإلكتروني، أو عبر الحساب الرسمي في موقع «تويتر»، أو عبر المتحدث الإعلامي.

جاء ذلك ردا من «الأحوال المدنية» عبر حسابها في «تويتر» اليوم (السبت)، على تساؤل مغردة استفسرت عن صحة شائعة تفيد بأنه في حال لم تستخرج لها بطاقة هوية وطنية خلال شهر سيتوقف عنها الدعم الخاص بـ«حساب المواطن» أو «الضمان الاجتماعي» أو «حافز»، ليأتي رد «الأحوال المدنية» على الاستفسار نافياً لتلك الشائعة.

وكانت «الأحوال المدنية» قد أكدت طوال الأشهر الماضية أن إصدار الهوية الوطنية للذكور يكون إجباريا عند إتمام 15 سنة، ويكون اختياريا من سن 10-15، فيما يمكن للإناث إصدار بطاقة الهوية الوطنية عند إتمامها 10 سنوات ويلزمها حجز موعد وحضور ولي الأمر، مؤكدة أن الهوية الوطنية ستكون إلزامية للإناث بدءاً من تاريخ 1441/5/21.