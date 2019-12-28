أتلفت بلدية بلقرن 23 كيلو غراما من الخضراوات الفاسدة وصادرت 14 قطعة غير صالحة للاستخدام ضمن الحملات التفتيشية والرقابية للبلدية على الأسواق بالمحافظة. وأكد رئيس بلدية محافظة بلقرن أحمد البارقي، أن البلدية ممثلة في إدارة صحة البيئة وامتداداً للخطة التي وضعتها أمانة منطقة عسير للرقابة الصحية، في إطار مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية حملة الرقابة البلدية، صادرت وأتلفت 23 كيلو غراما من الخضراوات والفواكه غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، ومصادرة 14 قطعة غير صالحة للاستخدام، التي ظهرت عليها علامات التلف.