أزالت لجنة مراقبة الأراضي الحكومية في محافطة الرس، بمشاركة إدارة حماية الأراضي الحكومية في البلدية أمس الأول تعديات على أراض حكومية جنوب شرقي المحافظة بمساحة تقدر بثلاثة ملايين متر مربع تقريبا.وأوضح مديرإدارة التعديات بالبلدية أسامة الظاهري لـ«عكاظ» أن إدارة حماية الأراضي تعمل على حماية الأراضي الحكومية من التعدي.ولفت إلى أن ذلك يأتي بمتابعة المواقع يوميا من قبل مراقبي البلدية؛ بهدف رصد أي تعديات وإعداد تقرير بذلك ورفعه للجهة المختصة لتنفيذ أمر الإزالة وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بذلك.