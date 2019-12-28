دشن أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمس، موسم حائل 2019، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ونائب أمير المنطقة الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن بدر بن عبدالمحسن، ومدير عام الإعلام الخارجي في الهيئة العامة للرياضة الأميرة نوف بنت خالد بن عبدالله، وذلك في مبنى قصر القشلة التراثي.وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في كلمة له: «في موسم حائل نتطلع إلى فعاليات ثقافية ورياضية وترفيهية وسياحية ترسم للعالم لوحه فنية ملهمة، وبلادنا تزهو بنجاحاتها وفعالياتها المتنوعة».وألقى أمير منطقة حائل كلمة قال فيها: «إن مملكتنا الغالية تنطلق نحو الآفاق بكل قدراتها وطاقاتها بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين».