صرح المتحدث باسم شرطة منطقة القصيم، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها، أسفرت عن ضبط متهم سعودي الجنسية في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطه بارتكاب جرائم السرقة من المركبات، وتحطيم زجاجها، والاستيلاء على ما تحتويه من مبالغ مالية ووثائق شخصية وبطاقاتٍ بنكية.

وأضاف المتحدث أنه تم العثور على 20 بطاقة مصرفية مختلفة كانت بحوزة الجاني، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقر بما نسب إليه، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.