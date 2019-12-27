أخمدت فرق الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة، حريقا داخل شقة سكنية في حي الشوقية.

وتلقى مركز عمليات 911 بلاغا يفيد باندلاع حريق، وعند وصول الفرقة إلى الموقع اتضح أن الحالة عن اشتعال النار داخل شقة في الدور الثاني من عمارة مكونة من أربعة أدوار، وتم إنهاء الحالة من قبل فرقة الدفاع المدني.

وأفادت «الشؤون الصحية» أنه نتج عن الحادثة 20 إصابة باختناق وحروق، وتم نقل 10 إصابات إلى مستشفى النور التخصصي، وأربع إصابات إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر، فيما عولجت ست حالات في الموقع.

من جهته، أعلن الدفاع المدني أنه تمكن صباح اليوم من إخلاء 40 شخصاً بعد إخماد حريق بالدور الثاني لبناية من ثلاث أدوار، ونتج عن الحادث 11 إصابة بينهم 6 أطفال نقلو جميعهم للمستشفى لتلقي العلاج، وتم خروج ثلاثة أطفال بعد استقرار حالتهم الصحية، ولازال البقية يتلقون العلاج.