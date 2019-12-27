أكد أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف رعاية السجناء، وتقديم المساعدات كافة التي تؤهل السجين ليكون عنصرا فعالا في المجتمع، سواء داخل السجن أو بعد الإفراج عنه.جاء ذلك خلال حضور أمير الجوف، أمس، توقيع اتفاقية تعاون بين إدارة سجون المنطقة، والجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالجوف.وقع الاتفاقية مدير سجون منطقة الجوف المكلف العميد مقبول الشراري، ومدير جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة خالد العيسى.وأوضح العيسى أن الجمعية ستقدم من خلال هذه الاتفاقية للنزلاء دورات تدريبية في مجالات الفن التشكيلي والتصوير الضوئي والفنون المسرحية وفنون الشعر والموسيقى، والأنشطة الحرفية التي تدخل ضمن اختصاصات الجمعية، إذ ستُقدم الدورات بشكل مجاني للنزلاء.