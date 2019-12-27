أكد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أهمية دور الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة وواجباتها الإنسانية في تقديم خدماتها لفئة غالية على الجميع، وترسيخ مبادئ الدين الإسلامي وتجسيد التكامل الاجتماعي وترجمته إلى واقع عملي، وتقديم الرعاية الشاملة والمستدامة للأيتام وذويهم. جاء ذلك خلال استقبال أمير تبوك، أمس (الخميس)، في مكتبه بالإمارة، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية طلال الفقير وأعضاء مجلس إدارة الجمعية. واطلع أمير تبوك على تقرير عن الجمعية وأعمالها وبرامجها خلال الفترة الماضية لخدمة الأيتام، متضمنا برنامج الكساء والغذاء.