استكملت أمانة المنطقة الشرقية استعداداتها لاستقبال إجازة منتصف العام الدراسي 1441هـ، من خلال الخطة التي وضعتها وجرى تنفيذها بحاضرة الدمام، وكافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، إذ تم الانتهاء من تجهيز 6 واجهات بحرية، وصيانة وتجهيز الحدائق والساحات والمتنزهات والواجهات البحرية، وزراعة الورود والأزهار والشجيرات، إضافة إلى تجهيز المزروعات والمسطحات الخضراء بشاطئ نصف القمر.وقامت الأمانة بزراعة 7 ملايين زهرة موسمية، وأكثر من 50 ألف شجرة موسمية، تم توزيعها على مستوى مدن حاضرة الدمام، والبلديات المرتبطة.ونفذت الأمانة بنجاح الخطط التي تم إعدادها مسبقا لتجهيز الحدائق والميادين والساحات والواجهات البحرية والكورنيش والملاعب، وتكثيف عمليات الصيانة فيها من أجل تهيئتها لاستقبال الزوار، سواء من داخل المنطقة أو من خارجها.وقامت فرق الصيانة التابعة للأمانة، بتوجيهات من أمين المنطقة المهندس فهد الجبير، بتهيئة وتجهيز 88 ساحة وميدانا، تابعة للبلديات، لتعزيز سبل الراحة والترفيه لأهالي المنطقة الشرقية وزوارها، كما تم تجهيز 678 حديقة عامة، إضافة إلى 17 حديقة تحت التنفيذ، وسيتم افتتاحها خلال عام 2020، و11 متنزها من خلال زراعتها بالورود والأشجار المناسبة، وتجهيز 57 مضمار مشاة.وقامت «الأمانة» والبلديات التابعة بعمل تجهيزات وصيانة للمواقع التي يرتادها الشباب كالملاعب الرياضية، التي بلغ عددها 161 ملعبا رياضيا، لتكون بجاهزية كاملة من أجل الترفيه على الشباب والطلبة سواء من داخل المنطقة الشرقية أو من خارجها.