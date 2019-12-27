أكد أمير حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد لـ«عكاظ»، على هامش تدشين مركز الحوادث في مستشفى الملك خالد العام، أن صحة حائل أنجزت 50% من تطوير الخدمات الصحية، وتبقى 50%.وقال: «ما زلنا نطمح في وصول الخدمات الطبية والصحية نحو الصدارة، وهي الهدف لنا، أعرف أن هناك تطورا رائعا، لكن أنا دوما أترك المجال للقطاع الصحي في تحقيق طموحاته، وحقيقة صحة حائل مع مديرها الدكتور حمود الشمري تحقق نجاحا رائعا، وهذا دليل على وجود خطة عمل تنفذ مع فريقه بصورة جيدة ودقيقة». وأشار أمير حائل إلى أن الصحة اليوم على مستوى المملكة تنهض بقوة، وهذا يعود لقدرة الدولة ودعمها، وقيادة مباركة من قبل خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، ومتابعة دقيقة من وزير الصحة. وبين أنه قبل حضوره لمستشفى حائل العام كان على اتصال مع وزير الصحة؛ لمناقشة ملفات صحية وطبية تهم حائل، فهو متفاعل وحريص على أدق التفاصيل الصحية، ووعده الوزير بانطلاقه صحية أخرى وجديدة في المنطقة. وعن القطاعات التنموية الأخرى، أفاد أمير حائل بقوله: «هذه المشاريع برمتها في الصحة وغيرها من المشاريع الأخرى ستكون لحائل، فقدر حائل الجمال وهي تستحق كل ذلك». وحول سرعة الإنجاز والتغلب على التعثر في بعض المشاريع، ذكر الأمير أنه لم يقطع من المسافة سوى 10% فقط، فحائل ما زالت تحتاج الكثير. من جهة أخرى، أنهت أمانة منطقة حائل، أمس، قرعة السحب على أراضي الممنوحين بالأوامر السامية لـ1156 مواطناً، التي جرى السحب عليها بالصالة الرئيسية بمنتزه المغواة.