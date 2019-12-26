رفعت اللجنة المختصة لدراسة احتياجات اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة توصياتها ومخرجات دراستها أمس (الخميس)، إلى رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، لاستكمال ما يلزم.وكان الأمير بدر بن فرحان، وجه اللجنة بدراسة الاستفادة من عضوية المملكة في المنظمات الدولية ذات الصلة، وتفعيل الدور الاستشاري للجهات المعنية في المملكة مع المنظمات التابعة، والعمل على تقييم الوضع الراهن وتحديد فرص التطوير في اللجنة الوطنية، مع التأكيد على أهمية إعادة النظر في الهيكل التنظيمي والسياسات والإجراءات والحوكمة والأطر القانونية وآليات التأهيل.وشدد الأمير بدر بن فرحان على أهمية تحديد أجندة الأولويات الوطنية، وبناء حوكمة تكاملية مع المنظمات التابعة.