قبضت شرطة الرياض على 50 متهماً في قضايا تحرش مختلفة، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم تحرش إستنادا إلى بلاغات ومعلومات تقدم بها عدد من المواطنين والمقيمين.

وصرح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري أنه قد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، بعد متابعة الجهات الأمنية لمهماتها خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 27 و1441/4/28

ومن جهة أخرى، ضبطت شرطة الرياض 51 مخالفاً (22 رجلاً و29 امرأة)، خالفوا لائحة المحافظة على الذوق العام.

وكشف التويجري أن المخالفات شملت ارتداء ملابس غير لائقة في أماكن عامة، وتم إيقاع العقوبات المقررة بحق المخالفين.