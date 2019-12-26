أطلقت محافظة خيبر خدمة الاتصال المرئي للمواطنين والمواطنات التي تتيح لهم اللقاء المباشر مع أمير منطقة المدينة المنورة، وللاستماع لمطالبهم واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتأتي هذي المبادرة بتوجهات من أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، التي تسهم في التواصل مع المستفيدين في كل محافظة، باستخدام التقنية للوصول إلى المستفيد في منطقة سكنه دون تكبد عناء السفر.

وأوضح محافظ خيبر فهد بن محمد العطر أن خدمة الاتصال المرئي تهدف إلى تيسير وتمكين المواطنين والمواطنات القاطنين في المحافظة من الالتقاء المباشر مع أمير المنطقة، إلى جانب تجهيز مكتب في المحافظة لتسهيل التواصل مع الإمارة واستقبال من يرغب في لقاء أمير المنطقة في جلسته اليومية بالإمارة.