أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أهمية الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه.جاء ذلك، في برقية عزاء ومواساة بعثها خادم الحرمين لرئيس بوركينا فاسو روك مارك كريستيان كابوري إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع شمال بوركينا فاسو.وقال الملك سلمان: «علمنا بنبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع شمال بوركينا فاسو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بكل شدة هذا العمل الإجرامي المشين، لنعرب لكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية بوركينا فاسو الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، ومؤكدين أهمية الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه».