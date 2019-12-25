كشفت أمانة العاصمة المقدسة، أن المواطن الذي ظهر في المقطع المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي ويدعي إزالة منزله بدون وجه حق، لا يملك متمسكات شرعية، مؤكدة صدور حكم شرعي عليه من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية بالإزالة وهو عبارة عن تعدٍّ على أرض حكومية.واستندت أمانة العاصمة المقدسة في تنفيذ الإزالة، على الحكم الصادر حسب الأوامر السامية والأنظمة والتعليمات التي تشدد على المحافظة على الأراضي الحكومية ومنع التعدي عليها.