عاد الهدوء إلى حي العنود في الدمام اليوم (الأربعاء) بعد هلاك مطلوبين اثنين أمنياً رفضا الامتثال لنداءات رجال الأمن بتسليم نفسيهما وبادرا بإطلاق النار إلى رجال الأمن، واقتضى الموقف التعامل معهما لتحييد خطرهما للحفاظ على سلامة الموجودين في المحيط السكاني للموقع، ولا تزال الجهات الأمنية المختصة تباشر مهامها في الموقع، ويتوقع الإعلان لاحقاً عن المستجدات وكانت الأجهزة الأمنية نفذت عملية أمنية استباقية تم خلالها محاصرة منزل في حي العنود في الدمام نتيجة متابعة الجهات المختصة أنشطة لعناصر إرهابية حاولت استهداف أمن البلاد ومقدراتها، وكانت منصات التواصل الاجتماعي تداولت مقاطع مرئية تظهر إطلاق نار في الحي وسط تواجد أمني في الموقع.