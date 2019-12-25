أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة صدور توجيه أمير المنطقة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان بتأسيس مكتبين له في محافظتي الطائف والقنفذة، يؤدي فيهما مهمات عمله بصفة دورية، بهدف التسهيل على أهالي المحافظات الشرقية والساحلية بالمنطقة، وتلمّس احتياجاتهم بشكل مباشر، والوقوف عن كثب على سير العمل في مشاريع التنمية.

وأوضح المتحدث باسم إمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري أن الأمير بدر بن سلطان سيباشر أعماله في مكتب الطائف الأحد القادم، لافتاً إلى أن برنامج العمل اليومي سيكون مشابهاً لما هو عليه الوضع في مكتبيه بمكة المكرمة وجدة، إذا يبدأ برنامجه صباحاً باستقبال المراجعين من سكان الطائف والمحافظات المجاورة لها، يعقب ذلك عقد لقاءات بالمسؤولين وجولات ميدانية للوقوف على سير العمل في المشاريع.

وأضاف: «سيرأس أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة اجتماعات بحضور مديري القطاعات الحكومية وأعضاء المجالس المحلية وستتم خلالها مناقشة الاحتياجات التنموية».

وأشار الدوسري إلى أن تواجد الأمير بدر بن سلطان في محافظة الطائف سيسهم في تقديم الخدمة المباشرة لأهالي محافظات تربة والخرمة ورنية والمويه وميسان، وكذلك الحال بالنسبة لمكتب القنفذة الذي سيحقق ذات الغاية بالنسبة لمحافظات الليث وأضم والعرضيات، وسيكون هذان المكتبان مساندين لمكتبيه في العاصمة المقدسة وجدة اللذين يخدمان أهالي المنطقة بشكل عام، ومن بينهم أهالي محافظات رابغ، وخليص، والكامل، والجموم، وبحرة.

وختم الدوسري بالتنويه إلى أنه سيتم الإعلان عن مباشرة الأمير بدر بن سلطان في مكتب القنفذة في حينه.