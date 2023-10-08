أمرٌ سامٍ بإنشاء محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية.. على مساحة 30 ألف كيلومتر مربع ولي العهد: عازمون على تنمية مواردنا الطبيعية والارتقاء بجودة الحياة داخل الأراضي السعودية