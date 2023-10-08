أمرٌ سامٍ بإنشاء محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية.. على مساحة 30 ألف كيلومتر مربع ولي العهد: عازمون على تنمية مواردنا الطبيعية والارتقاء بجودة الحياة داخل الأراضي السعودية ملتيميديا الاحد 08 أكتوبر 2023 17:09 «عكاظ» (جدة) 5 مشاهدة تابعوا عكاظ على -A +A «عكاظ» (جدة) لقراءة الموضوع.. من هنا< Previous PageNext Page > ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمرٌ سامٍ بإنشاء محمية الإمام فيصل محمية الإمام فيصل بن تركي محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية ولي العهد: عازمون على تنمية مواردنا التنوع البيئي في محمية الإمام فيصل بن تركي