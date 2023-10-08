بتوجيه خادم الحرمين الشريفين.. بناء على ما رفعه ولي العهد زيادة الحد الأدنى الأساسي لمعاش «الضمان» إلى 1320 ريالاً واستمرار حساب المواطن لمدة 3 أشهر ملتيميديا الاحد 08 أكتوبر 2023 17:07 «عكاظ» (جدة) 10 مشاهدة تابعوا عكاظ على -A +A «عكاظ» (جدة) لقراءة الموضوع.. من هنا< Previous PageNext Page > خادم الحرمين الشريفين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الملك سلمان بن عبدالعزيز بناء على ما رفعه ولي العهد زيادة الحد الأدنى الأساسي لمعاش الضمان 20% استمرار دعم حساب المواطن 3 أشهر توجيه ملكي كريم استمرار حساب المواطن لمدة 3 أشهر استمرار حساب المواطن حتى ديسمبر 2023