شهدت القرارات والأنظمة التي أطلقتها قيادة المملكة، تشريعات وتنظيمات وبرامج وإصلاحات تعزز تمكين المرأة السعودية في سوق العمل، بما ينعكس إيجاباً في تنمية الاقتصاد الوطني، تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030 التي تتضمن خططاً كبيرة لخفض نسبة البطالة بين السعوديين والسعوديات، ومنها: مكافحة التمييز في بيئة العمل، وإنشاء دور ضيافة الأطفال في مقرات العمل، وغيرها من التشريعات التمكينية في نظام العمل، وهو ما أدى إلى زيادة نسبة مشاركة المرأة السعودية ضمن القوى العاملة كل عام.





• معدل المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات:

- 18% معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل عام 2017

- 30.4% نسبة المشتغلات النساء إلى السكان في الربع الرابع من 2022

- 36% معدل مشاركة النساء في سوق العمل حتى نهاية عام 2022

- 37% معدل المشاركة في سوق العمل حتى الآن وفقاً لصندوق النقد

- 41% من أصحاب المناصب العليا والمتوسطة بقطاع الأعمال من الإناث





• المرأة في القطاع العدلي:

- 3538 موظفة

- 2136 محامية

- 3165 محامية متدربة





• المرأة في القطاع الصناعي:

- 93% ارتفاع توظيف المرأة السعودية في الأعوام الـ3 الماضية

- 63.8 ألف امرأة سعودية عاملة في المصانع حتى نهاية 2020





• أبرز التعينات للكفاءات النسائية السعودية حتى سبتمبر 2022

- الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد نائبًا لوزير السياحة

- الشيهانة بنت صالح العزاز نائبًا للأمين العام لمجلس الوزراء

- لبنى سليمان العليان رئيسًا لمجلس الأعمال السعودي السويدي

- شيلا الرويلي عضوًا في مجلس إدارة البنك المركزي السعودي

- فرح بنت أحمد إسماعيل وكيلًا لوزارة الاقتصاد والتخطيط لشؤون التنمية القطاعية والمناطقية

- ريما محمد آل صقر مديرًا لإدارة تحليل أداء الميزانية في وزارة المالية

- يارا علي العساف مديرًا للشؤون القانونية في هيئة تنمية الصادرات السعودية

- إيمان عبدالعزيز العمر نائبًا للأمين العام للخدمات المساندة في هيئة تنمية الصادرات السعودية

- ريم عبدالرحمن الرحيلي نائبًا للرئيس التنفيذي لرأس المال البشري بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية

- ريم علي الثروة ملحقاً تجارياً للمملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية

- تالا محمد الجحلان رئيساً لقطاع الشؤون القانونية بهيئة تطوير بوابة الدرعية

- سماهر سعد الشلالي مديراً عامًا لإدارة السياسات والشراكات بالصندوق السعودي للتنمية