«طيران الرياض»، الناقل الجوي الجديد، الذي أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الأمير محمد بن سلمان، تأسيسه من قبل الصندوق الاستثمارات العامة، سيسهم في تقديم مستوى جديد من تجربة الضيوف المسافرين عبر تبني أحدث التقنيات الرقمية، والتي ستعيد صياغة مستقبل الطيران والسفر، إضافة إلى مساهمته في تطوير قطاع النقل الجوي وتعزيز موقع المملكة الإستراتيجي الذي يربط بين 3 من أهم قارات العالم؛ آسيا وأفريقيا وأوروبا، والعمل على رفع القدرة التنافسية للشركات الوطنية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.





• «طيران الرياض».. في نقاط:

- الرياض المركز الرئيسي للشركة ومنطلق لرحلاتها

- امتلاك أسطول طائرات متطورة وفق أحدث التقنيات

- تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة والسلامة عالمياً

- الشركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة

- رحلات تصل لأكثر من 100 وجهة عالمية بحلول 2030

- إتاحة الوصول لأجمل المواقع السياحية والطبيعية

- زيادة خيارات النقل الجوي تزامناً مع تزايد المسافرين

- رفع الطاقة الاستيعابية للنقل والشحن والخدمات اللوجستية

- جذب المسافرين الدوليين والربط بين قارات العالم

- المساهمة في نمو الناتج المحلي غير النفطي بـ75 مليار ريال

- استحداث أكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة

- رفع الاستدامة المالية لمنظومة قطاع الطيران في المملكة

- تعزيز التنافسية عالمياً تحقيقا لمستهدفات رؤية 2030