شهد القطاع العسكري في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إصلاحات هيكلية وإدارية وتنظيمية وتطويرية، شملت الدفاع الوطني، الحرس الملكي، رفع وتطوير القدرات العسكرية، المدن والقواعد العسكرية، المستشفيات والخدمات الطبية العسكرية، الكليات والجامعات العسكرية، توطين الصناعات العسكرية، البحوث العسكرية.





• من أبرز الإنجازات:

- إنشاء مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية

- نقل وإنشاء كلية الملك فيصل الجوية بمقرها الجديد

- إعداد الدراسات اللازمة لتطوير وزارة الحرس الوطني

- تطوير البحوث ذات الصلة بالصناعات العسكرية

- تطوير المنظومات الدفاعية في 8 جهات عسكرية

- توطين الصناعات العسكرية وفتح التراخيص لها

- مشاركة المصنعين المحليين والدوليين في الصناعات العسكرية

- إطلاق برنامج تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية

- استهداف 7 مجالات بحثية وتقنية في القطاع العسكري

- تأسيس الشركة السعودية للصناعات العسكرية