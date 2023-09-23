أطلق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس أمناء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في 4 صفر 1445 الموافق 20 أغسطس 2023، الإستراتيجية الجديدة للجامعة، التي تهدف إلى تحويل العلوم والأبحاث إلى ابتكارات ذات مردود اقتصادي من خلال التركيز على الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، وهي صحة الإنسان، واستدامة البيئة، والطاقة المتجددة، واقتصاديات المستقبل، إضافة إلى تعزيز الشراكات الدولية والمحلية المثمرة، والشراكة مع القطاع الخاص مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.





• ولي العهد:

- «كاوست» تتميز في أبحاثها وابتكاراتها ومواهبها

- أصبحت إحدى الجامعات البحثية الرائدة في العالم

- الإستراتيجية الجديدة تمثل عهداً جديداً للجامعة

- ترسخ المكانة العلمية والأكاديمية للجامعة

- الجامعة منارة للمعرفة، ومصدر للإلهام والابتكار

- تتماشى مع طموحات رؤية 2030 لمستقبل أفضل





• 3 ركائز للإستراتيجية:

- إطلاق معهد التحول الوطني للبحوث التطبيقية

- إعادة تنظيم معاهد الأبحاث في الجامعة

- تأسيس صندوق الابتكار التقني العميق بميزانية 750 مليون ريال





• أهداف الإستراتيجية:

- توفير فرص نوعية للباحثين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب

- تمكينهم من تطبيق العلوم والبحوث لإحداث أثر عالمي مستدام

- تعزيز الشراكات الدولية مع المؤسسات الأكاديمية الرائدة





• ستسهم «كاوست» في:

- تطوير التعليم العالي وقادة البحث العلمي بالمملكة

- تسويق البحوث وتبادل الابتكار العالمي

- نمو الشركات الناشئة القائمة على التقنية المتقدمة

- تعزيز تنافسية اقتصاد المملكة وريادتها في الابتكار