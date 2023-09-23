أنشئ برنامج حساب المواطن لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، التي قد تتسبب بعبء إضافي على بعض فئات المجتمع، ويعمل البرنامج -الذي انطلق في شهر ديسمبر 2017- على إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة لها، حيث يتم توفير الدعم بشكل نقدي يحول مباشرة للمستفيدين.





• أهداف البرنامج:

- تخفيف أثر الإصلاحات الاقتصادية

- رفع كفاءة الدعم الحكومي

- تشجيع ترشيد الاستهلاك





• أبرز أرقام دعم حساب المواطن:

- 70 دفعة إجمالي الدفعات منذ انطلاق البرنامج

- 175 مليار ريال إجمالي الدعم حتى سبتمبر 2023

- 2.2 مليون رب أسرة و8.7 مليون تابع مستفيد





• تعديلات وتمديد البرنامج:

- يوليو 2022:

إعادة فتح التسجيل بالبرنامج

تخصيص 8 مليارات ريال كدعم مالي إضافي لنهاية العام المالي 2022

- 10 يناير 2023:

استمرار الدعم الإضافي المقدم لمدة 3 أشهر حتى دفعة مارس 2023

- 2 أغسطس 2023:

تمديد الدعم الإضافي للمستفيدين حتى دفعة شهر سبتمبر 2023