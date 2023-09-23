أنشئ برنامج حساب المواطن لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، التي قد تتسبب بعبء إضافي على بعض فئات المجتمع، ويعمل البرنامج -الذي انطلق في شهر ديسمبر 2017- على إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة لها، حيث يتم توفير الدعم بشكل نقدي يحول مباشرة للمستفيدين.
• أهداف البرنامج:
- تخفيف أثر الإصلاحات الاقتصادية
- رفع كفاءة الدعم الحكومي
- تشجيع ترشيد الاستهلاك
• أبرز أرقام دعم حساب المواطن:
- 70 دفعة إجمالي الدفعات منذ انطلاق البرنامج
- 175 مليار ريال إجمالي الدعم حتى سبتمبر 2023
- 2.2 مليون رب أسرة و8.7 مليون تابع مستفيد
• تعديلات وتمديد البرنامج:
- يوليو 2022:
إعادة فتح التسجيل بالبرنامج
تخصيص 8 مليارات ريال كدعم مالي إضافي لنهاية العام المالي 2022
- 10 يناير 2023:
استمرار الدعم الإضافي المقدم لمدة 3 أشهر حتى دفعة مارس 2023
- 2 أغسطس 2023:
تمديد الدعم الإضافي للمستفيدين حتى دفعة شهر سبتمبر 2023