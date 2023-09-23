تقع مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) على مساحة 50 كيلومتراً مربعاً بالقرب من مدينة بقيق بالمنطقة الشرقية، وبجوار خط سكة حديد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى بعد 40 كيلومتراً من شركة أرامكو السعودية التي تدير أعمال إنشائها باستثمارات تبلغ نحو 1.6 مليار دولار (6 مليارات ريال).





• تهدف المدينة إلى:

- توفير سلسلة الإمدادات المرتبطة بالصناعات والخدمات المساندة لقطاعات الطاقة

- توفير بنية تحتية بمواصفات عالمية للمستثمرين العالميين في العديد من القطاعات

- تشمل القطاعات: التنقيب، إنتاج وتكرير النفط، البتروكيميائيات، الكهرباء، إنتاج المياه





• مشروع مدينة «سبارك» بالأرقام:

- تقع مدينة «سبارك» على مساحة تبلغ 50 كيلومتراً مربعاً

- سيخلق 100 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول 2035

- يساهم المشروع بـ22.5 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي سنوياً

- توطين أكثر من 300 منشأة صناعية وخدمية حين اكتمال الإنشاء





• تنقسم المدينة إلى 5 مناطق هي:

- المنطقة الصناعية

- الميناء الجاف

- منطقة الأعمال

- منطقة التدريب

- المنطقة السكنية والتجارية