أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في 9 شعبان 1444، الموافق 1 مارس 2023، أمراً ملكياً يقضي بأن يكون يوم 11 مارس من كل عام يوماً خاصاً بالعلم، باسم «يوم العلم».

• لماذا 11 مارس؟

- في 27 ذي الحجة 1355هـ (11 مارس 1937)، أقر الملك عبدالعزيز -رحمه الله- العلم بشكله الذي نراه اليوم يرفرف بدلالاته العظيمة التي تشير إلى التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء.





• رمزية ودلالة العلم السعودي:

- اللون الأخضر: يرمز إلى السلام والنماء والرخاء والعطاء والتسامح الذي تتسم به السعودية

- شهادة التوحيد: تعد رمزاً لعقيدة المملكة العربية السعودية وما قامت عليه منذ التأسيس

- السيفان: يشيران إلى القوة والعدل، وما كانت عليه الدولة في بداية تكوينها، وأخلاق الفروسية

- النخلة: رمز العطاء والخير، والشموخ، والعزة، وفيها إعلاء لثقافة العمل المهني الزراعي، والاعتزاز بها.





• أصول رفع العلم السعودي:

- مرفوعاً وحده: يرفع داخل المملكة ما بين شروق الشمس وغروبها في أيام الجمع والأعياد على جميع المباني الحكومية والمؤسسات العامة

- يرفع خارج المملكة يوميا ما بين شروق الشمس وغروبها بما في ذلك أيام الجمع والأعياد على دور الممثليات السعودية في الخارج

- يرفع داخل المملكة باستمرار ليلا ونهارا على المراكز الحكومية الواقعة على الحدود والمطارات والموانئ





• العلم السعودي بين أعلام الدول الأخرى:

- إذا كان بجانبه علم واحد يرفع على يمين المبنى (يسار الشخص الواقف)

- إذا كان بجانبه أكثر من علم يرفع وسطها إذا كان عددها فرديا وفي الوسط باتجاه اليمين إذا كان عددها زوجيا

- في كل الأحوال يجب أن تكون السارية التي يرفع عليها في وسط المبنى

- لا يجوز في المكان الواحد رفع أي علم أو راية بحيث يعلو العلم الوطني





• موضع العلم السعودي في المواكب:

- يُرفع في وسط الموكب أو على يمينه حسب اتجاه سيره

- يكون وضعه بين الأعلام الأخرى وفق الترتيب المذكور