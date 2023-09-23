أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في 9 شعبان 1444، الموافق 1 مارس 2023، أمراً ملكياً يقضي بأن يكون يوم 11 مارس من كل عام يوماً خاصاً بالعلم، باسم «يوم العلم».
• لماذا 11 مارس؟
- في 27 ذي الحجة 1355هـ (11 مارس 1937)، أقر الملك عبدالعزيز -رحمه الله- العلم بشكله الذي نراه اليوم يرفرف بدلالاته العظيمة التي تشير إلى التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء.
• رمزية ودلالة العلم السعودي:
- اللون الأخضر: يرمز إلى السلام والنماء والرخاء والعطاء والتسامح الذي تتسم به السعودية
- شهادة التوحيد: تعد رمزاً لعقيدة المملكة العربية السعودية وما قامت عليه منذ التأسيس
- السيفان: يشيران إلى القوة والعدل، وما كانت عليه الدولة في بداية تكوينها، وأخلاق الفروسية
- النخلة: رمز العطاء والخير، والشموخ، والعزة، وفيها إعلاء لثقافة العمل المهني الزراعي، والاعتزاز بها.
• أصول رفع العلم السعودي:
- مرفوعاً وحده: يرفع داخل المملكة ما بين شروق الشمس وغروبها في أيام الجمع والأعياد على جميع المباني الحكومية والمؤسسات العامة
- يرفع خارج المملكة يوميا ما بين شروق الشمس وغروبها بما في ذلك أيام الجمع والأعياد على دور الممثليات السعودية في الخارج
- يرفع داخل المملكة باستمرار ليلا ونهارا على المراكز الحكومية الواقعة على الحدود والمطارات والموانئ
• العلم السعودي بين أعلام الدول الأخرى:
- إذا كان بجانبه علم واحد يرفع على يمين المبنى (يسار الشخص الواقف)
- إذا كان بجانبه أكثر من علم يرفع وسطها إذا كان عددها فرديا وفي الوسط باتجاه اليمين إذا كان عددها زوجيا
- في كل الأحوال يجب أن تكون السارية التي يرفع عليها في وسط المبنى
- لا يجوز في المكان الواحد رفع أي علم أو راية بحيث يعلو العلم الوطني
• موضع العلم السعودي في المواكب:
- يُرفع في وسط الموكب أو على يمينه حسب اتجاه سيره
- يكون وضعه بين الأعلام الأخرى وفق الترتيب المذكور