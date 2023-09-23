• 1 ربيع الأول 1444هـ الموافق 27 سبتمبر 2022م

يكون ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيساً لمجلس الوزراء، وإعادة تشكيل المجلس





• 24 صفر 1444هـ الموافق 20 سبتمبر 2022م

تحويل مكتب إدارة مشاريع محافظة جدة إلى هيئة باسم «هيئة تطوير محافظة جدة»





• 07 ربيع الآخر 1444هـ الموافق 1 نوفمبر 2022م

إنشاء «المجلس الأعلى للفضاء» برئاسة ولي العهد، وتعديل اسم «هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات» إلى «هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية»





• 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م

تحويل «المؤسسة العامة للحبوب» إلى هيئة باسم «الهيئة العامة للأمن الغذائي»





• 9 شعبان 1444هـ الموافق 1 مارس 2023م

يكون يوم «11 مارس» من كل عام يوماً خاصاً بالعلم باسم «يوم العلم»





• 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023م

ولي العهد يطلق 4 مناطق اقتصادية خاصة في المملكة أمام المستثمرين من أنحاء العالم في الرياض وجازان ورأس الخير ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية





• 18 ذو القعدة 1444هـ الموافق 7 يونيو 2023م

إنشاء مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني





• 25 ذو القعدة 1444هـ الموافق 14 يونيو 2023م

تحويل «الهيئة السعودية للفضاء» إلى وكالة باسم «وكالة الفضاء السعودية»





• 21 محرم 1445هـ الموافق 8 أغسطس 2023م

إنشاء جهاز مستقل باسم «رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي»، وترتبط تنظيمياً بالملك

تحويل «الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي» إلى «الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي»، وترتبط تنظيمياً بالملك





• 4 صفر 1445 هـ الموافق 20 أغسطس 2023م

ولي العهد يطلق الإستراتيجية الجديدة لجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية «كاوست» التي تهدف إلى تحويل العلوم والأبحاث إلى ابتكارات ذات مردود اقتصادي





• 19 صفر 1445 هـ الموافق 4 سبتمبر 2023م

ولي العهد يعلن تأسيس المملكة لمنظمة عالمية للمياه مقرها الرياض تهدف لتطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكلٍ شمولي





• 24 صفر 1445 هـ الموافق 9 سبتمبر 2023م

بتوجيه خادم الحرمين الشريفين.. ولي العهد يغادر لترؤس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، والقيام بزيارة رسمية لجمهورية الهند





• 24 صفر 1445 هـ الموافق 09 سبتمبر 2023م

المملكة والولايات المتحدة توقعان مذكرة تفاهم ثنائية تحدد أطر التعاون بينهما لوضع بروتوكولٍ يسهم في تأسيس ممرات عبور خضراء عابرةٍ للقارات





• 25 صفر 1445هـ الموافق 10 سبتمبر 2023م

ولي العهد يعلن توقيع السعودية مذكرة تفاهم مع أمريكا، الهند، الإمارات، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، والاتحاد الأوروبي، لمشروع إنشاء ممرٍ اقتصادي جديد يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا





• 25 صفر 1445هـ الموافق 10 سبتمبر 2023م

خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يوجّهان مركز الملك سلمان للإغاثة بتسيير جسر جوي لتقديم المساعدات لضحايا الزلزال في المغرب





• 27 صفر 1445هـ الموافق 12 سبتمبر 2023م

الموافقة على تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام





• 29 صفر 1445هـ الموافق 14 سبتمبر 2023م

خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يوجهان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية لمتضرري الفيضانات في ليبيا





• 4 ربيع الأول 1445هـ الموافق 19 سبتمبر 2023م

الموافقة على نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة