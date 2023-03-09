أعلنت وزارة المالية، اليوم (الخميس)، أن النتائج الفعلية لأداء الميزانية حتى الربع الرابع من عام 2022 سجلت إيرادات بلغت 1.268 تريليون ريال، ومصروفات تجاوزت 1.164 تريليون ريال، والفائض 103.85 مليار ريال.

وكشف تقرير الربع الرابع من العام 2022 لأداء الميزانية العامة للدولة الذي أصدرته وزارة المالية اليوم، أن إيرادات الربع الرابع من عام 2022 بلغت 317.97 مليار ريال، والمصروفات 363.65 مليار ريال، والعجز 45.68 مليار ريال.

وارتفعت الإيرادات خلال 2022 بنسبة 31%، حيث كانت 965.5 مليار ريال في 2021، وارتفعت الإيرادات النفطية بنسبة 52%، لتبلغ 857.3 مليار ريال، مقابل 562.2 مليار ريال في 2021، بينما ارتفعت الإيرادات غير النفطية 2%، لتبلغ 410.9 مليار ريال مقابل 403.3 مليار ريال في 2021.

وارتفعت المصروفات خلال 2022 بنسبة 12%، حيث كانت 1.039 تريليون ريال في عام 2021.