سيدعم الناتج المحلي غير النفطي بـ180 مليار ريال.. ويستحداث 334 ألف فرصة عمل ولي العهد يعلن إطلاق شركة تطوير المربع الجديد لتطوير أكبر «داون تاون» حديث عالمياً في الرياض