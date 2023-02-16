سيدعم الناتج المحلي غير النفطي بـ180 مليار ريال.. ويستحداث 334 ألف فرصة عمل ولي العهد يعلن إطلاق شركة تطوير المربع الجديد لتطوير أكبر «داون تاون» حديث عالمياً في الرياض ملتيميديا الخميس 16 فبراير 2023 15:09 «عكاظ» (جدة) 0 مشاهدة تابعوا عكاظ على -A +A «عكاظ» (جدة) لقراءة الموضوع.. من هنا< Previous PageNext Page > ولي العهد إطلاق شركة تطوير المربع الجديد شركة تطوير المربع الجديد أكبر داون تاون حديث عالميا أكبر داون تاون حديث عالميا في الرياض الأمير محمد بن سلمان الناتج المحلي غير النفطي دعم الناتج المحلي غير النفطي دعم الناتج المحلي غير النفطي 180 مليار ريال يستحدث 334 ألف فرصة عمل