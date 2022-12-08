الأمير محمد بن سلمان عقد جلسة مباحثات رسمية مع شي جين بينغ ولي العهد ورئيس الصين يشهدان مراسم تبادل 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية ملتيميديا الخميس 08 ديسمبر 2022 19:15 «عكاظ» (جدة) 0 مشاهدة يشهدان مراسم تابعوا عكاظ على -A +A «عكاظ» (جدة) لقراءة الموضوع.. من هنا< Previous PageNext Page > ولي العهد يستقبل الرئيس الصيني الرئيس الصيني في السعودية رئيس الصين في السعودية جلسة مباحثات رسمية ولي العهد يعقد جلسة مباحثات رسمية ولي العهد يعقد جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس الصيني تبادل خطة المواءمة خطة المواءمة بين رؤية 2030 خطة المواءمة بين رؤية 2030 ومبادرة الحزام والطريق